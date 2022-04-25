Зеленський "неформально" поговорив з Макроном телефоном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном після переобрання того на другий термін. Про це сказав речник глави держави Сергій Никифоров в ефірі одного з телеканалів, повідомляє УНН.

"Зідзвонювався (Зеленський з Макроном – ред.). Розмова, скажімо, була приватна, не офіційна, ми про неї не повідомляли. Але вони дійсно поговорили, Президент привітав іншого президента, переобраного президента, з перемогою на виборах" , - поінформував Нікіфоров.

За його словами, пресслужба в Twitter опублікувала офіційне привітання, а розмова президентів була "менш офіційною і менш формальною".

Про що ще говорили глави держав, речник не повідомляв.