SIPRI: РФ напередодні війни з Україною витратила близько $66 млрд на озброєння

У 2021 році Росія витратила майже 66 млрд доларів США на сектор оборони. Такого висновку дійшли аналітики з Інституту дослідження миру зі Стокгольму SIPRI, повідомляє УНН.

За оцінками інституту, у 2021 році Росія витратила на оборону 65,9 млрд доларів, що на 2,9% більше, ніж роком раніше. Як зазначають в інституті, збільшення військових видатків відбувалося на тлі нарощування російських військ уздовж кордону з Україною.

Також наголошується, що РФ нарощувала військові витрати третій рік, і у 2021 році військові витрати Росії досягли 4,1 відсотка від ВВП.

"Високі доходи від продажу нафти і газу допомогли Росії збільшити військові витрати у 2021 році. У період з 2016 по 2019 роки російські військові витрати скорочувалися внаслідок низьких цін на енергоносії у поєднанні з санкціями , введеними у відповідь на анексію Росією Криму у 2014 році", - зазначив директор Програми SIPRI з військових витрат та виробництва озброєнь Люсі Беру-Сюдро.

Стаття бюджету "національна оборона", на яку припадає близько трьох чвертей усіх військових витрат Росії та включає фінансування оперативних витрат, а також закупівель озброєнь, була переглянута у бік збільшення протягом 2021 року. Остаточна цифра склала 48,4 млрд доларів, що на 14% більше, ніж було закладено у бюджеті на кінець 2020 року.

При цьому зазначається також, що у міру зміцнення оборони від Росії військові витрати України зросли на 72% з моменту окупації Криму у 2014 році. 2021 року витрати скоротилися до 5,9 мільярда доларів, але все одно склали 3,2 відсотки від ВВП країни, зазначили дослідники.