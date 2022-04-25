Генштаб: ЗСУ відбили наступ у бік Запоріжжя

Українські військові відбили наступ російських агресорів у напрямку Запоріжжя. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Корреспондент.

"На Донецькому та Таврійському напрямах ворог, посиливши обстріл наявними засобами вогневої поразки, намагався про ﻿ сунутися вглиб території України в районах населених пунктів Коров'ячий Яр і Рубіжне, розвинути наступ у напрямку Запоріжжя. Успіху не досяг, зазнав втрат" , - поінформував Генштаб.

Також повідомляється, що російські війська продовжують наступальні дії в Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом.

"Російські війська завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури, у тому числі із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів і підводних човнів. Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах" , – зазначили в Генштабі.

Крім того, російські війська продовжують нарощувати систему ППО далекої дії за рахунок переміщення з території РФ, додаткових зенітних ракетних комплексів, намагаються створити запаси боєприпасів, матеріально-технічних засобів і спеціальної інженерної техніки.

Російське командування не припиняє пошук шляхів поповнення втрат особового складу в підрозділах, які безпосередньо беруть участь у війні на території України.

На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанщині йде часткове блокування Харкова, руйнування його інфраструктури, удари по позиціях захисників Харківщини із застосуванням авіації та артилерії.

У районі міста Ізюм ворог намагався покращити тактичне становище на напрямках Андріївка – Заводи і Дібрівно – Курулька. Здійснює заходи з логістичного забезпечення угруповання окупантів.

На Донецькому і Таврійському напрямах ворог, посиливши обстріл наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутися вглиб території України в районах населених пунктів Коровий Яр і Рубіжне, розвинути наступ у напрямку Запоріжжя. Успіху не досяг, зазнав втрат.

У Маріуполі російські війська продовжують знищувати місто, блокуючи місцевих мешканців і частину українських військ у районі заводу Азовсталь.

На Південнобузькому напрямку РФ зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон – Миколаїв і Херсон – Кривий Ріг. Проводить перегрупування військ, закріплюється на місцевості, посилює угруповання ствольної та реактивної артилерії, здійснює накопичення боєприпасів і ПММ.

На тимчасово захопленій території Херсонської області, у селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність терміном до 28 квітня залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію.

На тимчасово захопленій території Запорізької області, у місті Енергодар, співробітники ФСБ РФ продовжують здійснювати фільтраційні заходи.

На тимчасово захоплених територіях Харківської та Луганської областей окупаційні війська займаються мародерством, крадіжками та пограбуванням місцевого населення. Особлива увага приділяється вилученню алкогольних напоїв і харчових продуктів.