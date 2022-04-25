Прокуратура: оккупанти на Харківщині створили концтабір

У Харківській області в тимчасово окупованому місті Вовчанську російські загарбники організували концтабір на території одного із заводів. Про це заявила регіональна прокуратура, повідомляє Корреспондент.

"В окупованому Вовчанську російські військовослужбовці вкрали і вивезли в РФ обладнання одного із заводів, а в його приміщенні облаштували концтабір. Окупанти незаконно утримують людей, наражаючи їх на фізичне і психічне насильство. В першу чергу, російські загарбники примушують співпрацювати з ними і вступати до лав ЗС РФ" , – йдеться у заяві﻿.

За цим фактом СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури почав кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).