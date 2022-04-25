Мер: у Мелітополі загарбники примусово мобілізують чоловіків

Російські загарбники блокують виїзд чоловіків з Мелітополя з метою примусово мобілізувати їх до лав російської армії. Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Укрінформ.

"У Мелітополі блокують виїзд чоловіків. Це почалося кілька тижнів тому, коли на блокпостах вони почали пропонувати вступати до збройних сил російської армії. Зараз вони почали повноцінну мобілізацію до лав російської армії" , - повідомив Федоров.

Також він додав, що "жителі Мелітополя почали отримувати повідомлення, в яких їм пропонують поїхати до Криму через те, що нібито українські військові збираються обстрілювати мирний квартал".

За словами мера, людей намагаються обманом депортувати, попередньо довівши до паніки.