ОВА: на підльоті до Одеси збита ворожа ракета

У понеділок, 25 квітня, підрозділ українських ППО знищив крилату ракету, випущену з Криму в напрямку Одеської області, інша ракета впала в Чорне море. Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні з боку окупованого Криму противник намагався завдати ракетного удару по береговому комплексу «Бастіон» на Одещині. Одна з випущених ракет впала в море, а іншу збив підрозділ протиповітряної оборони ЗСУ ВО України» , - зазначив Марченко у Телеграмі.

Глава області сказав, що 25 квітня провів зустріч із віцеспікерами сеймів Польщі та Литви, на якій обговорили теми будівництва житла для вимушених переселенців та підтримки України у наданні статусу кандидата у члени Євросоюзу.