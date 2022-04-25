ОК "Південь": РФ обстріляла Миколаїв та Очаков із "Смерчів"

Російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по місту Очаків. Про це інформувало Оперативне командування "Південь" у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

Попередньо відомо про застосування протикорабельних ракет типу Х-35. Пошкоджено цивільні об'єкти вздовж узбережжя.

Крім того, російські війська вранці вкотре обстріляли місто Миколаїв із ракетних систем залпового вогню «Смерч». Вогневу поразку було завдано по житловому масиву, одна людина поранена.

Водночас зруйновано цех приватного підприємства харчової промисловості, пошкоджено продуктовий супермаркет, вибито вікна у багатьох квартирах.

Ворог продовжує використовувати заборонені міжнародними конвенціями боєприпаси.