Байден назвав Путіна одним із винуватців глобальної кризи

Президент США Джо Байден заявив, що причинами глобальної економічної кризи, а також підвищення цін на паливо та харчові продукти є Путін та COVID-19. Про це він заявив на своїй офіційній твіттер-сторінці, повідомляє Укрінформ.

«Дозвольте чітко заявити про дві причини, чому ціни, у тому числі на паливо та харчові продукти, так злетіли – це COVID та Володимир Путін» , - написав американський лідер.

Байден також додав відео свого виступу, де пояснює свою позицію.

«Вторгнення Путіна в Україну підняло ціни на паливо та харчові продукти по всьому світу. Ми спостерігали це в останніх даних про інфляцію» , - наголосив глава Білого дому.

За його словами, дії кремлівського лідера лише посилили негативний ефект на глобальну економіку після того, як вона зазнала потрясінь після COVID-19.

Президент наголосив, що докладає всіх зусиль для того, щоб досягти зниження цін і зменшити негативний ефект від кризи, створеної Путіним.

У зв'язку з цим він нагадав, що розпорядився вивільняти щодня зі стратегічних запасів США по 1 млн барелів нафти на день протягом наступних шести місяців. Крім того, президент США наголосив, що працює з нафтовиробниками для того, щоб збільшити виробництво палива.

Водночас Байден наголосив, що координує ці зусилля зі світовими лідерами та витрачає на це багато часу.