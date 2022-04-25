ОТГ "Схід": ЗСУ знищили три танки та близько 160 окупантів
Збройні сили України на сході знищили три танки та близько 160 російських загарбників. Про це поінформувала ОТГ "Схід", повідомляє Укрінформ.
«Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої», – йдеться у Фейсбуці «Сходу».
Українські захисники знищили: особового складу – до 160, танків – 3, БТР – 1, БМП – 3, АТ-Т – 12, артилерійських систем – 2, зеніток – 1, БПЛА – 1.