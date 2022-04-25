Мер: окупанти взяли під контроль міськрада Херсона

Російські військові взяли під контроль приміщення міської ради в окупованому Херсоні. Персонал мерії вигнали, повідомляє Суспільне з посиланням на одного із співробітників установи, повідомляє Корреспондент.

"О 16:30 до будівлі зайшли військові РФ. Сказали вийти всім працівникам. Жодних пояснень людям не дали. Останнім залишив будівлю міський голова Ігор Колихаєв" , – розповів працівник міської ради.

Сам Колихаєв підтвердив цю інформацію на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ввечері до будівлі Херсонської міськради увійшли озброєні люди, забрали ключі, змінили охорону на свою. Я поїхав о 19:45 – прапор України ще був над мерією. Подробиці згодом. Я з вами" , – написав Колихаєв.

Раніше повідомлялося, що Росія готується провести на Херсонщині постановочний "референдум" про створення так званої "Херсонської народної республіки".

У Новій Каховці вже почали друкувати бюлетені. "Референдум" може відбутися вже цього тижня.