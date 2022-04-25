Ілон Маск купив Twitter за $44 млрд

Глава SpaceX Ілон Маск купує компанію Twitter за 44 млрд доларів, підтвердили у компанії. Про це інформувало PR Newswire, повідомляє Новое время.

За умовами угоди, акціонери Twitter отримають $54,2 готівкою за кожну акцію компанії, якою володіють. Ціна на 38% вища за вартість акцій на момент закриття торгів 1 квітня, перед заявою Маска про купівлю 9% акцій компанії. Після фіналізації операції Twitter стане приватною компанією.

Незалежний голова ради директорів Twitter Брет Тейлор заявив, що рада директорів «провела ґрунтовну та всебічну оцінку пропозиції» Маска, і назвав угоду «кращим шляхом для акціонерів Twitter».

Як пише The Wall Street Journal, сторони працювали над укладанням угоди усю ніч. Газета зазначає, що покупка Twitter Маском стане одним із найбільших придбань в історії технологій і матиме довгострокові глобальні наслідки.

В останньому твіті перед новиною про укладання угоди Маск написав:

«Я сподіваюся, що навіть мої найлютіші критики залишаться у Twitter, бо це і є свобода слова».

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means - Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

Маск володіє 9% акцій Twitter, є найбільшим акціонером компанії. Увійти до ради директорів Twitter він відмовився. 14 квітня глава Tesla заявив, що «компанія не буде ані процвітати, ані служити громадському імперативу у своєму нинішньому вигляді».

«Twitter необхідно перетворити на приватну компанію. В результаті я пропоную купити 100% акцій Twitter за ціною $54,20 за акцію готівкою» , - повідомив він.

Таким чином, Маск оцінив компанію приблизно в $43 млрд. Очікувалося, що Twitter відхилить пропозицію Маска, але після того, як він заявив, що забезпечив фінансування у розмірі $46,5 млрд, Twitter змінив позицію та погодився вести переговори.