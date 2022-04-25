Мер: в Ірпені мародери кинули гранату у жінок

У Ірпені поблизу Києва затримали двох мародерів, які кинули гранату у жінок. В результаті за життя однієї із постраждалих борються лікарі. ﻿Про це поінформував мер Ірпеня Олександр Маркушин в Telegram, повідомляє Сьогодні.

Жінки хотіли поскажржитися на мародерів та зателефонувати в поліцію. У відповідь чоловіки вирішили кинути в них гранату. Зловмисників затримала тероборона.

"Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату" , – повідомив Маркушин.

За його словами, зараз за життя однієї з жінок борються наші лікарі. Стан критичний. На місце події приїхали правоохороці, які почали слідчі дії.