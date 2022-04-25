У Британії підрахували військові втрати росіян в Україні

Щонайменше 15 тисяч військових та 2 тисячі одиниць важкої техніки втратила Росія внаслідок свого вторгнення в Україну. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес під час виступу в парламенті країни, повідомляє УНН.

За оцінками Великобританії, "близько 15 тисяч російських військовослужбовців було вбито" під час бойових дій в Україні, заявив Уоллес.

Воллес також заявив, що російські військові втратили багато техніки.

Так, ряд джерел передбачає, що це число становить понад 2000 одиниць бронетехніки, зокрема не менше 530 танків, знищених або захоплених. Також було втрачено близько 60 вертольотів та винищувачів.