ОВА: ворог обстріляв Сумщину з території РФ

Російські окупанти здійснили провокаційний обстріл Білопільської громади з позицій ворога, які розташовані у РФ. Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, повідомляє УНН.

"Білопольська громада. Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, які розташовані в Росії. Постраждалих з нашого боку немає" , - написав Живицький.

Окупанти завдали артилерійського обстрілу по території Сумської області. Загарбники потрапили до психоневрологічного інтернату та обстріляли територію приватних будинків.