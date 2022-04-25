Міністр оборони Британії назвав найближчі тижні війни в Україні "критичними"

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес назвав наступні три тижні російсько-української війни "критичними". Про це він заявив під час виступу у парламенті країни, повідомляє УНН.

"Міністр оборони Великобританії назвав наступні три тижні війни Росії в Україні "критичними" і заявив, що українським військовим потрібно більше артилерії та боєприпасів дальньої дії, а також протикорабельних ракет" , - цитує Sky News слова Уоллеса.

За словами Уоллеса, Великобританія прагнутиме допомогти з потребами України, якщо це буде можливо.

Міністр оборони Великобританії наголосив, що союзникам по НАТО важливо мати довгостроковий план того, як Європа "стримуватиме Володимира Путіна після того, як усе це закінчиться".