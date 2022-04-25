Міністр оборони Британії назвав найближчі тижні війни в Україні "критичними"
Міністр оборони Великобританії Бен Воллес назвав наступні три тижні російсько-української війни "критичними". Про це він заявив під час виступу у парламенті країни, повідомляє УНН.
"Міністр оборони Великобританії назвав наступні три тижні війни Росії в Україні "критичними" і заявив, що українським військовим потрібно більше артилерії та боєприпасів дальньої дії, а також протикорабельних ракет", - цитує Sky News слова Уоллеса.
За словами Уоллеса, Великобританія прагнутиме допомогти з потребами України, якщо це буде можливо.
Міністр оборони Великобританії наголосив, що союзникам по НАТО важливо мати довгостроковий план того, як Європа "стримуватиме Володимира Путіна після того, як усе це закінчиться".
"Як ми житимемо з цим сусідом у Європі, якщо він все ще залишиться (у владі – ред.)? Важливо обдумати всім нам", - додав він.