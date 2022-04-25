Розвідка прокоментувала інформацію про вибухи у Придністров'ї

Вибухи у столиці невизнаної «Придністровської Молдавської республіки» (ПМР) – це спланована провокація російських спецслужб.﻿ Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони України у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, як зазначили﻿ ГУР, у Тирасполі 25 квітня близько 17:45 прогриміла серія вибухів. Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси місцевого «міністерства державної безпеки» та філіалу російської «федеральної служби безпеки» в ПМР.

В результаті інциденту будівлю пошкоджено, вікна вибито. На вулиці поруч з приміщенням лежать предмети. Імовірно, використані РПГ-22 та РПГ-27.

"Втім, для керівництва «ПМР» ця подія не стала несподіванкою. Ще 22 квітня секретар «держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій» «ПМР» Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. В ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування «захищеного пункту управління цивільної оборони міста»" , - йдеться у повідомленні.

Треба було вказати найменування об’єкту; адреси розміщення; тип захисної споруди.

У разі відсутності такого пункту, ставилось питання про його термінове створення.

Тобто, ще за три дні до інциденту, керівники «ПМР» вже готувались до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункера, вказують у розвідці.

"Очевидно, що цей випадок – один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв. За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України, чи залучити «ПМР» до бойових дій. Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію" , - наголосили в ГУР.

У розвідці нагадали, що 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо невизнаної «ПМР». Він заявив, що російська армія має завдання «встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною». Після цього загарбники мають пробити коридор до невизнаної «ПМР», де «відзначаються факти утисків російськомовного населення».

У Головному управлінні розвідки попередили, що за наявною інформацією, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території «ПМР».