У Молдові відреагували на вибухи у Тирасполі

У Бюро реінтеграції Молдови вважають, що вибухи в будівлі місцевого МДБ, що відбулися в Тирасполі, — привід для створення напруженості в придністровському регіоні.﻿ Про це пише News maker, повідомляє Новое время.

Влада Молдови підкреслила, що продовжує стежити за ситуацією.

"Завдання сьогоднішнього інциденту — створити привід для загострення ситуації у сфері безпеки у придністровському регіоні, який не контролюється конституційною владою. У цьому контексті Бюро реінтеграції закликає зберігати спокій і разом із компетентними органами продовжує стежити за розвитком ситуації" , - заявили в Бюро реінтеграції.

Увечері 25 квітня у ЗМІ з'явилася інформація про «серію вибухів» у будівлі так званого міністерства держбезпеки на території окупованого Росією Придністров'я у Тирасполі.

У так званому міністерстві заявили, що «за попередніми даними, постріли були зроблені з РПГ», ніхто не постраждав. Там стверджують, що на верхніх поверхах будівлі «міністерства» було вибито вікна. У Telegram каналах також опублікували фото предмета, схожого на відстріляний тубус від гранатомета.

Співробітники Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови після інциденту провели екстрену нараду.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що вибухи у невизнаній Придністровській республіці – спланована провокація російських спецслужб.