Прем'єр Польщі повідомив про передачу танків Україні
Польща передала свої танки Україні. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє Корреспондент.
"Так, Польща передала танки Україні, але для безпеки наших українських друзів ми не говоритимемо про їхню кількість", - цитує пресслужба канцелярії слова прем'єра у Twitter
Моравецький додав, що про це повідомлять "свого часу". Він також висловив думку, що "польсько-українська співпраця та дружба стануть основою майбутньої Європи та миру у майбутній Європі".
"Я переконаний, що цей час ближчий, ніж ми думаємо" , – зазначив Моравецький.
Раніше повідомлялося, що Великобританія відправляє танки Challenger 2 до Польщі для заміни танків Т-72, які Варшава передасть Києву.