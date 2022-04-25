Прем'єр Польщі повідомив про передачу танків Україні

Польща передала свої танки Україні. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє Корреспондент.

"Так, Польща передала танки Україні, але для безпеки наших українських друзів ми не говоритимемо про їхню кількість" , - цитує пресслужба канцелярії слова прем'єра у Twitter

Моравецький додав, що про це повідомлять "свого часу". Він також висловив думку, що "польсько-українська співпраця та дружба стануть основою майбутньої Європи та миру у майбутній Європі".

"Я переконаний, що цей час ближчий, ніж ми думаємо" , – зазначив Моравецький.

Раніше повідомлялося, що Великобританія відправляє танки Challenger 2 до Польщі для заміни танків Т-72, ​​які Варшава передасть Києву.