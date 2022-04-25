Кулеба подякував прем'єру Болгарії за кампанію по зміцненню оборони України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував прем'єр-міністру Болгарії Кирилу Петкову за ініціювання кампанії для допомоги нашій країні, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Вдячність прем'єр-міністру Болгарії Кирилу Петкову за ініціювання громадської кампанії зі збору коштів для України та допомоги по зміцненню нашої оборони" , - заявив він.

Міністр зазначив, що такий крок глави болгарського уряду демонструє справжню солідарність країни з Україною.

"Я добре це відчув, коли минулого тижня в Софії мене прийняв прем'єр-міністр Петков" , - додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Болгарії Кирило Петков відвідає Київ з урядовою делегацією 27 квітня.