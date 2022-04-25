Кулеба подякував прем'єру Болгарії за кампанію по зміцненню оборони України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував прем'єр-міністру Болгарії Кирилу Петкову за ініціювання кампанії для допомоги нашій країні, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
"Вдячність прем'єр-міністру Болгарії Кирилу Петкову за ініціювання громадської кампанії зі збору коштів для України та допомоги по зміцненню нашої оборони", - заявив він.
Міністр зазначив, що такий крок глави болгарського уряду демонструє справжню солідарність країни з Україною.
"Я добре це відчув, коли минулого тижня в Софії мене прийняв прем'єр-міністр Петков", - додав Кулеба.
Раніше повідомлялося, що прем'єр Болгарії Кирило Петков відвідає Київ з урядовою делегацією 27 квітня.