Великобританія скасувала всі мита на товари з України
Великобританія оголосила про нові заходи з підтримки України, скасувавши всі мита, що підпадають під дію теперішніх торгових відносин між Британією і Україною, і наклавши нові санкції на уряд Путіна, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Про це йдеться в заяві Міністерства міжнародної торгівлі Великобританії.
Всі тарифи на товари, що ввозяться з України, тепер будуть знижені до нуля, а всі квоти будуть зняті відповідно до угоди про вільну торгівлю, що забезпечить економічну підтримку України у важку хвилину.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час відвідування Києва на початку цього місяця пообіцяв знизити тарифи, щоб підтримати економіку України в умовах кризи.
"Крім того, Великобританія також оголосила про заборону на експорт продукції і технологій, які Росія може використовувати для репресій проти героїчного народу України. Цільові продукти можуть включати обладнання для перехоплення та моніторингу", - йдеться в повідомленні.