Великобританія скасувала всі мита на товари з України

Великобританія оголосила про нові заходи з підтримки України, скасувавши всі мита, що підпадають під дію теперішніх торгових відносин між Британією і Україною, і наклавши нові санкції на уряд Путіна, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві Міністерства міжнародної торгівлі Великобританії.

Всі тарифи на товари, що ввозяться з України, тепер будуть знижені до нуля, а всі квоти будуть зняті відповідно до угоди про вільну торгівлю, що забезпечить економічну підтримку України у важку хвилину.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час відвідування Києва на початку цього місяця пообіцяв знизити тарифи, щоб підтримати економіку України в умовах кризи.