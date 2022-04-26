Блінкен після візиту до Києва: українці – міцна нація

Державний секретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва заявив, що український народ стоїть міцно на захисті своєї держави і Сполучені Штати разом з партнерами роблять все для підтримки українців, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це він написав у Twitter.

"Українці стійкі, вони міцно стоять, і вони роблять це за підтримки, яку ми координуємо буквально з усього світу" , - висловив захоплення держсекретар США.

Нагадаємо, Блінкен вважає, що незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж російський президент Володимир Путін "перебуватиме на сцені".