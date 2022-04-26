Білий дім про введення обмежень проти Кабаєвої: від санкцій ніхто не застрахований

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не мають ніяких особливих списків, на кого б не поширювалися введені американським урядом санкції. Список підсанкційних персон регулярно оновлюється, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання американського журналіста щодо можливого введення обмежувальних заходів проти Аліни Кабаєвої, Псакі підкреслила, що США постійно переглядають санкції й від них ніхто не застрахований.

Вона також зазначила, що Вашингтон вже наклав санкції на президента Росії Володимира Путіна, а також на його дочок і найближчих соратників. Але цей список в найближчому майбутньому може розширитися.

Раніше повідомлялося, що США можуть ввести санкції проти Аліни Кабаєвої. Кабаєва підозрюється в причетності до приховування особистого стану президента РФ за кордоном.