У США прокоментувати прагенння Фрнляндії та Швеції вступити до НАТО

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі відмовилася від коментарів можливості вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. На думку Вашингтона, рішення повинні приймати ці три сторони самостійно, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Ці рішення треба приймати даним країнам і НАТО. Так що ми надамо вибір робити їм самим" , - заявила прес-секретар Білого дому на брифінгу.

Раніше писали, що Фінляндія і Швеція можуть податися на членство в НАТО в другій половині травня. Уряд Швеції запропонував Фінляндії подати заявки на членство в НАТО в один день, і фінська сторона погодилася.