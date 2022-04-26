Мінсоцполітики: в Україні понад 2 млн людей стали переселенцями

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що з моменту введення воєнного стану через вторгнення РФ вже понад 2 мільйони людей зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Всього ж в єдиній інформаційній базі даних про переселенців є інформація щодо 3,4 мільйона громадян України.

"З них понад 2 мільйонів - це люди, які вимушено перемістились після провадження воєнного стану. І з них 1,9 мільйона - вимушено перемістились вперше" , - зазначила Лазебна.

Зазначається, що більшість громадян після початку широкомасштабної війни РФ проти України переїхали до Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Київської областей.

Найчастіше люди виїжджали з Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської та Київської областей.

Раніше повідомлялося, що за даними ООН, в Україні з початку війни кожен шостий житель став біженцем.