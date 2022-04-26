"Укрзалізниця" призначила сім евакуаційних рейсів на сьогодні
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на вівторок, 26 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 7 рейсів, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Евакуаційні поїзди на 26 квітня
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро
- 4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
- 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
- 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
В Укрзалізниці просять звернути увагу на те, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.