Гайдай: окупанти намагаються захопити Попасну

За минулу добу, 25 квітня, російські війська 17 разів обстріляли мирне населення Луганської області, тривають бої в Попасній та Рубіжному. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що найбільш за все постраждали Попасна, Лисичанськ, Гірська громада.Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ.

Є пошкодження двох будинків в Лисичанську, двох – в Попасній, щонайменше одного – в Гірському. Інформацію відносно ймовірних жертв перевіряють.

Росіяни продовжують вести бойові дії в районі Рубіжного, намагаються захопити Попасну, тривають бої, противник несе втрати, додав Гайдай.

"Без зупину тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній. Ворогу не вдається захопити міста. Наші захисники відбивають чисельні атаки. Лінія оборони стабільна" , - написав Гайдай.

За минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.

Підрозділи ППО збили два літаки та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".