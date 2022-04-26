Міністр оборони Грузії закликав Україну "забути про образи"

Грузія робить все можливе, щоб показати уряду України та українському суспільству свою підтримку. Про це заявив міністр оборони країни Джуаншер Бурчуладзе, повідомляє Новости-Грузия.

Він зазначив, що Грузія перебуває на першому місці за обсягом надання Україні гуманітарної допомоги. Міністр оборони також вважає помилкою рішення керівництва України відкликати із Тбілісі свого посла.

"Не менш важливо, яким є ставлення у грузинському суспільстві до українців, і українці це не приховують. Ймовірно, на мою думку, немає альтернативної країни, де так ставляться до українських громадян, як у нас. Відкликання посла, звичайно ж, був помилкою. Чим швидше ми забудемо ті образи, які є, тим швидше розвиватимуться наші країни і настане мир" , – заявив Бурчуладзе.

Міністр також зазначив, що "формулювання, що Грузія не приєднується до санкцій, є невірним" . Він наголосив, що "Грузія приєдналася до всіх критичних санкцій - ООН, Ради Європи та інших" .

На думку глави оборонного відомства, "нерозумно приєднуватися до тих санкцій, які не вплинуть на агресора, а лише пригнічуватимуть населення Грузії" .

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 23 квітня заявив, що не розуміє керівництво Грузії, яке відмовляється запроваджувати економічні санкції проти Росії. Він зазначив, що українці та грузини — це по-справжньому братні народи, тому йому боляче сприймати такі дії з боку грузинського уряду.