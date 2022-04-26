Два великі автовиробники почали скорочувати офіси в РФ

Автомобільні концерни Volvo та Jaguar скорочують основну частину співробітників у російських офісах, повідомляє Новое время.

Концерни Volvo Cars та Jaguar Land Rover почали скорочувати основну частину співробітників російського офісу. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на джерела на автомобільному ринку.

За даними видання, Jaguar залишить у штаті лише персонал, необхідний для закриття юрособи. За словами одного із співрозмовників видання, Jaguar фактично йде з Росії. Водночас він зазначив, що компанія не надсилала листа про відмову від усіх своїх зобов'язань, як це раніше зробила General Motors.

У той же час, Volvo Cars може залишити і персонал, який забезпечить гарантійний сервіс.

За словами іншого джерела видання, ситуації Jaguar і Volvo схожі — обидві компанії скорочують до 80% персоналу, крім адміністративного.

"Незрозуміло — це до повного виходу або щоб виконувати зобов'язання й надалі" , — цитує видання співрозмовника.

Повідомляється, що Volvo продовжує визнавати свої гарантійні зобов’язання перед російськими клієнтами. Тому компанія залишить персонал, який забезпечить сервіс.