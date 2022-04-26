Два великі автовиробники почали скорочувати офіси в РФ
Автомобільні концерни Volvo та Jaguar скорочують основну частину співробітників у російських офісах, повідомляє Новое время.
Концерни Volvo Cars та Jaguar Land Rover почали скорочувати основну частину співробітників російського офісу. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на джерела на автомобільному ринку.
За даними видання, Jaguar залишить у штаті лише персонал, необхідний для закриття юрособи. За словами одного із співрозмовників видання, Jaguar фактично йде з Росії. Водночас він зазначив, що компанія не надсилала листа про відмову від усіх своїх зобов'язань, як це раніше зробила General Motors.
У той же час, Volvo Cars може залишити і персонал, який забезпечить гарантійний сервіс.
За словами іншого джерела видання, ситуації Jaguar і Volvo схожі — обидві компанії скорочують до 80% персоналу, крім адміністративного.
"Незрозуміло — це до повного виходу або щоб виконувати зобов'язання й надалі", — цитує видання співрозмовника.
Повідомляється, що Volvo продовжує визнавати свої гарантійні зобов’язання перед російськими клієнтами. Тому компанія залишить персонал, який забезпечить сервіс.
Також Volvo залишає можливість доступу дилерів до систем діагностики автомобілів,
"не знижуючи можливість їх безпечної експлуатації".