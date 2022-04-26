Шахраї вигадали три нові схеми під час війни

Під час воєнного стану в Україні виникло чимало шахрайських схем. Люди, які намагаються нажитися на інших, вигадують нові й нові способи, які відповідають реаліям, повідомляє Сьогодні.

В Національному банку України розповіли, як уберегти свої гроші та не потрапити на гачок.

Схема 1 – платне розмінування

Київщина була одним з регіонів, де проходили активні бойові дії. Тепер, коли окупант покинув цю область, зловмисники вигадали спосіб нажитися на тих, хто постраждав. Шахраї одягають форму ДСНС і представляються піротехніками. А потім за гроші нібито проводять обстеження помешкань і розміновують територію.

Схема 2 – платне визволення з полону

Аферисти дзвонять родичам та знайомим українських військових та пропонують визволити цих військових з полону за грошову винагороду. Дзвонять шахраї із прихованого номера, щоб нібито уточнити особисті дані бійців.

Схема 3 – матеріальна допомога переселенцям

З’явилася SMS-розсилка, де повідомляється про нібито виплати вимушеним переселенцям.

Текст SMS може бути таким:

"Дорогі брати і сестри!!! З сьогоднішнього дня ми починаємо виплати всім жителям України, незалежно від місця знаходження і соціального статусу. Всім дорослим виплати становлять: захисникам України 5000 гривень. Жінкам 4000 гривень. Дітям 3000 гривень".

А далі є посилання на шахрайський сайт, де пропонують оформити заявку на отримання допомоги. На ресурсі з'являється пропозиція ввести персональні дані та дані про платіжну картку для зарахування коштів.

Якщо людина цю інформацію вкаже на сайті, то шахраї потім використають її для крадіжки коштів з карткового рахунку.

Як не стати жертвою таких схем?

1. ДСНС безоплатно розміновує території, тому якщо хтось пропонує це зробити за гроші, потрібно:

не впускати цих людей додому;

не платити їм гроші;

повідомляти про такі випадки у поліцію.

2. При визволенні українських військових з полону ні в якому разі не збираються кошти. Процедуру проводять виключно органи державної влади.

Шахраї можуть представлятися працівниками будь-якого органу, тому важливо завжди перевіряти інформацію і пам'ятати, що подібні роботи проводяться безоплатно.

3. Не потрібно переходити за посиланнями з SMS від невідомих і підозрілих людей чи номерів. Інформацію потрібно отримувати лише на офіційних сторінках установ. Шахраї створюють ідентичні сайти, щоб ввести людей в оману, однак дізнатися, що це фейкова сторінка, легко. Дві однакові адреси сайтів не можуть існувати, тому зазвичай шахрайські ресурси мають кілька відмінних символів від справжніх офіційних сторінок – зайва цифра, буква тощо.