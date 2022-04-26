ОГП: з початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 217 дітей

Більше ніж 608 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 217 дітей загинуло та понад 391 поранено, дані уточнюються. Про це повідомляє﻿ прес-служба Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 127, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

У понеділок, 25 квітня, внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків в м. Лиман Донецької області від отриманих поранень загинуло двоє дітей 9 та 13 років.

Також 1508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ, 102 з них зруйновано повністю.