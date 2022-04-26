CNN: США змінюють стратегію щодо Росії

Президент США Джо Байден вирішив змінити стратегію щодо Росії після візиту американських чиновників в Україну. Її мета тепер полягає в тому, щоб перемогти РФ на полі бою настільки рішуче, що РФ не зможе здійснити будь-яких нових атак, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як інформує CNN, посилаючись на джерела в Раді національної безпеки США, якщо раніше у Вашингтоні планували, як зробити це вторгнення стратегічним провалом для Росії, то зараз зусилля Штатів націлені на російську оборонну промисловість, "щоб підірвати економічну та військову міць РФ".

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Одна з наших цілей полягала в тому, щоб обмежити здатність Росії зробити щось подібне знову. Ось чому ми озброюємо українців зброєю та обладнанням, щоб захистити себе від російських нападів, і саме тому ми використовуємо санкції та експортний контроль, які безпосередньо націлені на оборонну промисловість Росії, щоб підірвати економічну та військову міць Росії, загрожувати та нападати на її сусідів" , - цитує видання співрозмовника.

CNN стверджує, тепер серед американських та західних чиновників зростає усвідомлення, особливо після "різанини в Бучі", що Росії потрібно "так сильно постраждати економічно та на полі бою, щоб її агресія назавжди була зупинена".

Зокрема, посадовці адміністрації Байдена з оптимізмом дивляться на те, що це досяжна мета, повідомили джерела CNN.