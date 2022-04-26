Верещук назвала кількість вивезених гуманітарними коридорами

Завдяки гуманітарним коридорам в Україні вдалося врятувати близько мільйона людей. Про це повідомила віце-прем'єр, міністр із питань реінтеграції Ірина Верещук, повідомляє Корреспондент.

"Коридорами ми вже врятували 350 тисяч людей - тільки тими автобусами, які ми організували. А ще виїжджали приватними автомобілями. Це близько мільйона людей" , - сказала Верещук.

Крім того, за її словами, завдяки обміну вдалося звільнити із російського полону 250 військових та цивільних осіб.