Запорізька ОВА: росіяни намагаютсья наступати, пошкодили будинки
Російська армія веде наступальні бойові дії в напрямку Трудолюбівки Оріхівського району Запорізької області, у місті Пологи пошкоджено 8 будинків, у місті Молочанськ на залізничній станції пошкоджено пасажирський вагон, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться у зведенні Запорізької обласної військової адміністрації про ситуацію в області станом 8-му ранку 26 квітня.
"На Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка. Ситуація залишається контрольованою. У місті Пологи внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 8 житлових будинків та горів очерет. У Василівці в результаті російських ударів горіло підсобне приміщення автозаправної станції.
У місті Молочанськ Пологівського району на залізничній станції через військові дії РФ вогнем пошкоджено залізничний пасажирський вагон. Росіяни спричинили своїми обстрілами пожежі на території приватних домоволодінь в Оріхові", – йдеться в повідомленні.
Про наслідки ранкових ракетних ударів по Запоріжжю поки подробиць немає.
У районі села Комишуваха група розмінування ДСНС знищила залишки ракетних снарядів "Ураган", а в Таврійському Пологівського району знешкоджено 12 залишків "Урагану" та 152-міліметровий артилерійський снаряд.
За порушення правил комендантської години затримано та доставлено до підрозділів поліції 62 особи, серед яких 58 чоловіків та 4 жінки. До регіональних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки за добу спрямовано 28 затриманих, їм вручено повістки.