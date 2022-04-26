Ніч в областях: у Миколаєві від обстрілів загинув чоловік, на Луганщині – троє поранених

Російські окупанти вночі 26 квітня продовжили обстрілювати схід та південь України, найважча ситуація на Донбасі та Херсонщині. Про це, посилаючись на дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 26 квітня, повідомляє Українська правда.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Дніпропетровькій, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

У Запорізькій області ніч минула спокійно. Зранку були "прильоти", обставини та наявність постраждалих осіб встановлюється.

На Харківщині інтенсивність нічних обстрілів 26 квітня зменшилася. Окупанти протягом доби обстрілювали місто, а також Золочівський район та Дергачі. Ведуться бойові дії в Ізюмському напрямку.

У Луганській області за добу було 17 обстрілів. Тривають бої в Попасній та Рубіжному. Найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ, Гірська громада. Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ. Є пошкодження будинків.

На Донеччині ніч була неспокійна. На даний час відомо про трьох поранених цивільних: двоє у Мар'їнці, один – у Великій Новосілці. Тривають бої поблизу Лиману. Маріуполь: Азовсталь тримається.

У Миколаївській області були нічні обстріли міста. Відомо про одного загиблого: внаслідок осколкового поранення загинув чоловік у власному будинку. Детальна інформація щодо інших наслідків з’ясовується.

Напружена ситуація у Херсонській області. Вибухи та обстріли були майже на всій території області. Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи.