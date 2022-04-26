Енергоатом: дві російські ракети пролетіли над Запорізькою АЕС

Дві крилаті ракети РФ сьогодні зранку пролетіли на низькій висоті над Запорізькою атомною електростанцією. Про це повідомляє﻿ прес-служба Енергоатому в Telegram.

"Сьогодні, о 6:41 та 6:46 дві крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку м. Запоріжжя" , - йдеться в повідомленні.

Згодом у Запоріжжі зафіксували вибухи від попадання російських крилатих ракет.

"Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок з величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну чи кілька ядерних установок, а це загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові" , — наголосив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі – була захоплена російськими військовими після танкового обстрілу в ніч на 4 березня 2022 року і досі перебуває під контролем загарбників.

Безпосередньо на майданчику ЗАЕС окупанти також тримають важку техніку та боєприпаси, фактично перетворивши станцію на військову базу та тероризуючи персонал станції й населення міста-супутника.