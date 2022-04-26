Генштаб назвав втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення

Генеральний штаб ЗС України опублікував останні відомості про втрати РФ у війні з Україною. Про це повідомляє прес-служба Генштабу.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 22 100 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 918 (+34) од,

бойових броньованих машин ‒ 2308 (+50) од,

артилерійських систем – 416 (+5) од,

РСЗВ / MLRS - 149 (+0) од,

засобів ППО - 69 (+0) од,

літаків – 184 (+3) од,

гелікоптерів – 154 (+0) од,

автомобільної техніки - 1643 (+77) од,

кораблів /катерів - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205 (+4),

спеціальної техніки - 31 (+3),

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Дані уточнюються.