ОВА: в результаті ранкової атаки по Запоріжжю загинула людина

У результаті ранкової атаки по Запоріжжю загинула одна людина, ще одна отримала поранення, попередньо повідомляє﻿ ОВА.

Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.

Вранці на територію одного з підприємств Запоріжжя влучили дві російські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі.

Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби.