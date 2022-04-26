Кім Чен Ин заявив про бажання збільшити ядерний арсенал КНДР

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про бажання прискорити розробку свого ядерного арсеналу, повідомляє Новое время.

Кім Чен Ин зробив цю заяву під час військового параду в понеділок у Пхеньяні, присвяченого річниці заснування збройних сил Північної Кореї.

"Ми продовжимо здійснювати кроки щодо зміцнення та розвитку ядерного потенціалу нашої країни найшвидшими темпами" , — сказав він.

За словами лідера КНДР, ядерні сили країни "мають бути готові виконати свою відповідальну місію будь-коли".

На військовому параді в КНДР було представлено найбільшу в країні міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-17.