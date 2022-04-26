Мер: готуємося до нападу чи осади Миколаєва

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що міська влада готується до російського нападу або облоги міста, повідомляє Українська правда.

"Ми бачимо, що Росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. І так, ми очікуємо нападу або осади міста Миколаєва" , - сказав мер. ﻿

Він додав, що вже сьогодні влада разом з військовими готують оборонні споруди, як на околицях міста, так і всередині. За словами Сєнкевича, наразі комунальні служби "виконують роль стройбата" – будують, заливають, бетонують.

Також вони витягують з полів російську військову техніку – забирають, ремонтують та передають ЗСУ. Вже витягнули 38 одиниць – серед них танки, пушки, машини.