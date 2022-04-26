У Німеччині розпочалася зустріч міністрів оборони понад 40 держав
На авіабазі "Рамштайн", ФРН, розпочалася зустріч голів оборонних відомств понад 40 держав, присвячена військовій допомозі Україні, повідомляє Укрінформ.
Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, війна вступає у нову фазу, тож партнери мають допомогти Україні захиститися від російської агресії.
"Це історична зустріч. Ми, представники понад 40 країн, тут, щоб допомогти Україні подолати несправедливу російську агресію", - сказав Остін.
Він наголосив, що Україна щиро вірить, що може перемогти, "і в це віримо всі ми".
У засіданні Консультативної групи з питань безпеки в Україні бере участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерала Марка Міллі, головне завдання переговорів – синхронізація та координація військової допомоги Києву.