Кадиров відправляє в Україну в’язнів, у тому числі родичів опозиціонерів — ГУР

Очільник Чечні Рамзан Кадиров, чиї бойовики зазнали в Україні величезних втрат, вирішив відправити на війну в’язнів, у тому числі родичів своїх противників, повідомляє Новое время.

Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони з посиланням на листування співробітників ФСБ.

При цьому до списків, які формує російська спецслужба, потрапили як засуджені за «особливо тяжкі злочини», так і ті, хто одержав умовний термін.