Кадиров відправляє в Україну в’язнів, у тому числі родичів опозиціонерів — ГУР
Очільник Чечні Рамзан Кадиров, чиї бойовики зазнали в Україні величезних втрат, вирішив відправити на війну в’язнів, у тому числі родичів своїх противників, повідомляє Новое время.
Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони з посиланням на листування співробітників ФСБ.
При цьому до списків, які формує російська спецслужба, потрапили як засуджені за «особливо тяжкі злочини», так і ті, хто одержав умовний термін.
"За словами чеченських опозиційних громадських діячів, такі дії мають дві цілі. По-перше, поповнити „людський ресурс“ частин, які зазнали значних втрат у боях з українськими захисниками. По-друге, придушити будь-які протестні настрої у Чечні. Адже зараз там поширена практика засудження родичів опозиціонерів. Тепер їм загрожує примусове відправлення в найгарячіші точки фронту", — розповіли у ГУР.