Норвегія виділить $44 млн на британську ініціативу із закупівлі зброї Україні

Норвегія виділить 400 мільйонів крон (43,7 мільйона доларів) на британську ініціативу із закупівлі зброї для України, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

"Ми запропонуємо виділити 400 мільйонів норвезьких крон на очолюваний Британією механізм закупівлі озброєння та військової техніки для України" , - сказав Стьоре.

Ця фінансова підтримка, пояснив він, дозволить Норвегії підтримати Україну технікою, якої самі норвезькі Збройні сили не мають або не мають можливості передати її без послаблення норвезької обороноздатності.

Він також заявив парламенту, що Норвегія також може здійснити додаткове пряме постачання зброї в Україну на додачу до того, яке вона вже здійснила.

З міркувань безпеки поставки не обговорюються публічно, поки зброя не буде на місці, тож Стьоре нічого не сказав про те, яку зброю Норвегія може постачати в майбутньому.