МВС: Росія спробує провести у Маріуполі «парад» на 9 травня

Росія спробує провести в Маріуполі «парад» на 9 травня, заявив радник голови МВС Вадим Денисенко, повідомляє Новое время.

"Я можу зі стовідсотковою впевненістю говорити, що вони робитимуть ставку на «парад» у Маріуполі. Тобто вони пробуватимуть робити якусь демонстрацію у місті Маріуполь, і демонструватимуть там щось. Це поки що їх план А, В та С" , - зазначив він в ефірі національного телемарафону.

Денисенко додав, що до 9 травня ключовим завданням російських окупантів буде повне захоплення Донецької та Луганської областей.

У середині квітня про плани окупантів провести "парад" у місті на 9 травня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, планується провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих для забезпечення проведення "параду".