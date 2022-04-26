ОВА: російські війська обстріляли Харків, 3 загиблих

Щонайменше 3 людини загинули та 7 отримали поранення у результаті російських обстрілів Харкова 26 квітня, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти знову обстрілюють мирні райони Харкова. Унаслідок останнього обстрілу 3 людини загинули, 7 осіб поранені, інформація ще уточнюється" , – заявив він.

Голова області зазначив, що серед постраждалих немає дітей, але 2 людини у тяжкому стані. Він також додав, що бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі. Синєгубов закликав мешканців бути вкрай обережними і за можливості не виходити з укриттів.