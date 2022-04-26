ОВА: міст з Білгород-Дністровського району до Одеси закрили через пошкодження
У Білгород-Дністровському районі Одеської області закрили міст у бік регіонального центру. Шляхопровід перекритий через пошкодження, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
Про це заявив спікер Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.
"Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження", - написав у своєму Telegram Братчук.
За його словами, інформацію про те, що це за міст і які пошкодження отримав шляхопровід те, що трапилося, не розголошують з метою безпеки.
Зазначимо, вдень 26 квітня в Одеській області оголосили повітряну тривогу.