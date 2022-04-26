ОВА: міст з Білгород-Дністровського району до Одеси закрили через пошкодження

У Білгород-Дністровському районі Одеської області закрили міст у бік регіонального центру. Шляхопровід перекритий через пошкодження, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це заявив спікер Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження" , - написав у своєму Telegram Братчук.

За його словами, інформацію про те, що це за міст і які пошкодження отримав шляхопровід те, що трапилося, не розголошують з метою безпеки.

Зазначимо, вдень 26 квітня в Одеській області оголосили повітряну тривогу.