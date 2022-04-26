Ердоган запропонував Путіну зустрітися з Зеленським у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час переговорів з російським диктатором Володимиром Путін знову запропонував йому зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Новое время.

Про це заявили в адміністрації турецького лідера.

За словами Ердогана, позитивна динаміка, досягнута на переговорах української та російської делегацій у Стамбулі, має зберегтися. Він додав, що зустріч Путіна та Зеленського має відбутися, лідерів двох країн може прийняти у себе Туреччина.

"Президент Ердоган, який заявив про важливість досягнення припинення вогню, ефективної роботи над гуманітарними коридорами та безпечного проведення евакуації, зазначив, що Туреччина продовжуватиме робити все можливе, щоб зупинити ці події, що завдають збитків усім, та забезпечити міцний мир" , - резюмували там.

24 квітня Ердоган провів телефонні переговори з Зеленським, вони обговорили евакуацію цивільних та військових з Маріуполя, а також переговорний процес, погодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України.