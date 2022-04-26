Валютний ринок в умовах війни: день 62-й

У вівторок 26 квітня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у п'ятницю 22 квітня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті незначно зріс у порівнянні з попереднім робочим днем і становить 119,67 млн доларів. Операцій у доларі США пройшло на 107,79 млн доларів. Дані за операціями на міжбанківському валютному ринку Національний банк за традицією, що вже склалася, публікує із затримкою на одну добу.

За даними Нацбанку, минулої п'ятниці обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 43,23 млн доларів: на 170,97 млн доларів було подано заявок на покупку і на 127,74 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 31,2839 гривень, а продають по 31,5967 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 26 квітня зріс на 302,7 млн. і склав 49 533,3 млн. гривень.

Сьогодні Міністерство фінансів проводить черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам будуть запропоновані три випуски ОВДП у гривні терміном на 3, 7 та 14 місяців.

На готівковому валютному ринку у вівторок спостерігається різке зростання ціни "американця". Ще вчора готівковий долар у столиці можна було купити за 32,80-32,85 гривні. Сьогодні вранці цінник встановили на рівні 33,00 гривень, а на обід він досяг 33,40-33,50 гривень. Тобто. буквально за півдня долар подорожчав щонайменше на 40 копійок. Причина – різке зростання попиту готівкову валюту.

"У Києві долара [великих гуртових сум - ред.] практично немає" , - повідомили порталу "Курс України" представники однієї зі столичних мереж обмінних пунктів.

Дорожчає долар і в обласних центрах. Так, у Харкові до обіду долар зріс у ціні до 33,50 гривні, а в Одесі – з ранкових 32,70 до 33,00 гривні.

Не припиняється падіння євро на світовому валютному ринку Forex. Сьогодні не встояла цифра 1,07: на момент написання статті євро опустився до позначки 1,0672 долара і демонструє готовність і надалі дешевшати. Попри падіння у світі, в Україні готівковий євро різко зріс у ціні; це пов'язано із загальним ослабленням гривні, що розпочалося вчора і посилилося сьогодні. У столиці євро вчора продавали по 36,00-36,05 гривень, а сьогодні за півдня цінник зріс із 36,20-36,25 до 36,60-36,70 гривень.

Російський рубль продовжує зростати в ціні: сьогодні на обід долар подешевшав до 72 рублів. Це відбувається через продовження дії жорстких обмежень: зокрема, експортери вже два місяці зобов'язані продавати 80% виручки, що надходить.

Біткоїн перейшов від падіння до зростання: сьогодні вранці його ціна на біржі Binance майже досягла позначки 40800 $. На цю мить біткойн торгується в діапазоні 40200-40600 $. Великі гравці використовують кожне зниження ціни для набору позиції, готуючись до ралі, що може привести його ціну діапазон 50000—5000$.

У закритій частині форуму порталу для підписників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.