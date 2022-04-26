У центрі Києві почали зносити радянський монумент "дружби народів"

У центрі Києва демонтують монумент під Аркою дружби народів, який там стоїть з 1981 року, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляють очевидці в соцмережах.

26 квітня почали демонтувати бронзову скульптуру двох робітників, встановлену "на ознаменування возз'єднання України з Росією".

Другу скульптурну композицію, з червоного граніту, розберуть пізніше.

Саму ж арку планують перейменувати та підсвітити кольорами українського прапору.

Довідка: Арка дружби народів – скульптурна композиція в Києві на території Хрещатого парку, встановлена у рамках святкування 1500-річчя Києва і 60-ї річниці створення СРСР..

Композиція з'явилася 3 листопада 1981 року, під час підготовки до святкування 1500-річчя Києва, на місці Літньої естради. Створювали монумент до ювілею утворення СРСР, проголошеного 30 грудня 1922 року, але урочисто відкрили напередодні 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року. У народі арка також носила назву "Ярмо".

Під 35-метровою аркою розташований монумент дружби народів, присвячений "об'єднанню України з Росією": два робітники – українець і росіянин – тримають орден "Дружби народів" зі стрічкою.

Трохи далі – багатофігурна група, створена за мотивами Переяславської ради 1654 року: у центрі гетьман Богдан Хмельницький і московський посол, боярин Василь Бутурлін.