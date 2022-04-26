Санду прокоментувала ситуацію у Придністров'ї

Президентка Молдови Майя Санду засудила спроби поставити під загрозу мир на території країни, зокрема і в невизнаному Придністров'ї, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Як пишуть місцеві ЗМІ, лідерка Молдови зробила заяву за підсумками засідання Вищої ради безпеки. Санду назвала погіршення ситуації в Придністров'ї наслідком "напруги між різними силами" всередині регіону. Саме вони зацікавлені в дестабілізації.