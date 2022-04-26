Розвідка: РФ готується до можливої військової операції у Молдові

РФ почала дестабілізацію Молдови, яка може завершитись військовою агресією проти цієї країни. Про це пише Guildhall із посиланням на джерело в українській розвідці.

Згідно з планом, який став відомим українським розвідникам, агентура впливу РФ у Молдові має розпочати масові антиурядові протести, присвячені 9 травня. Формальним приводом до протестів має стати заборона російської символіки, зокрема георгіївських стрічок, а також букв Z та V, що символізують підтримку російської агресії проти України. Окрім столиці Молдови міста Кишинева, особлива увага при організації протестів зосереджується на північних районах Молдови, зокрема у місті Бельці, та Гагаузії, зазначає видання.

Безпосередньою координацією дестабілізації займаються заступник керівника Департаменту оперативної інформації 5 Служби ФСБ генерал-майор Дмитро Мілютін, начальник 11 відділу ДОІ ФСБ полковник Валерій Солоха та неофіційний кремлівський куратор Молдови Ігор Чайка (син екс-генпрокурора РФ). Також до безпосередніх заходів залучено співробітників 11 відділу ДОІ ФСБ Олексія Єфремова, Юрія Гуділіна та Максима Громова.

На високу ймовірність використання дестабілізації для створення передумов для початку російської військової агресії проти Молдови вказує на те, що мер Кишинева Іон Чебан, який є довіреною особою та агентом впливу російських спецслужб, планує залишити територію Молдови в період протестів, приурочених до 9 травня.

Згідно з встановленою українською розвідкою інформацією, рішення виїхати з Молдови до Болгарії Чебан прийняв за вказівкою свого куратора полковника ФСБ Григорія Великих, який є офіцером апарату відряджених працівників (АПС) ДОІ ФСБ та діє під прикриттям посади заступника директора Фонду «Росконгрес».

Великих наполіг на залишанні Чебаном Молдови, оскільки для нього є безпосередня фізична загроза у зв'язку з можливими бойовими діями в Кишиневі, а також репутаційні ризики у разі невдачі російської операції. 5 служба ФСБ розглядає Чебана як найбільш перспективного проросійського політика Молдови і розраховує використовувати його як лідер країни після окупації, так і як можливий політичний опонент Санду, у разі невдачі військового сценарію.

Зазначається, що аналогічні підходи російські спецслужби застосовували і в Україні напередодні вторгнення. Значну частину високопоставлених проросійських політиків України та інших агентів впливу було евакуйовано до 24 лютого 2022 року.